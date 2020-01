Tributo a Fabrizio De Andrè: sabato 11 gennaio, c.i.q centro internazionale di quartiere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

A partire dalle 20.30 l’iniziativa si aprirà con una cena a base di piatti tipici genovesi, negli accoglienti spazi offerti dalla cascina: il menù prevede trofie al pesto, merluzzo con pomodoro fresco, olive e basilico, dolce e l’immancabile “vino di portofino”. Teo & Sandro, duo di musica d'autore Italiana legnanese, nato dalla collaborazione di Alessandro Tinti e da Matteo Dedei, aprirà il concerto proponendo alcune ballate di Fabrizio De Andrè, accompagnato dal suono di sole due chitarre. Alle ore 22.00 sarà la volta del gruppo Renato Franchi e l'Orchestrina del Suonatore Jones che si esibirà in un lungo concerto con oltre 40 pezzi tutti da cantare: in scaletta brani celebri come Il pescatore, Via del campo, Bocca di Rosa, La guerra di Piero, la Canzone di Marinella e molti altri. Durante la serata è previsto l’intervento di Claudio Sassi, esperto deandreiano autore di libri come “Tutti morimmo a stento. Il Sessantotto di Fabrizio De André” e “Il maggio di Fabrizio De André. Un impiegato, una storia, il poeta” e di Giuseppe Verrini, critico musicale. Il concerto è organizzato da Circolo Metromondo associazione senza scopo di lucro, che da più di ventisei anni organizza eventi culturali, di spettacolo e solidali nella città di Milano, in collaborazione con C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere, polo culturale per associazioni e cittadini della zona 4 di Milano. Cena (su prenotazione) e concerto: € 20,00 (bevande escluse) Ingresso dopo cena per solo concerto: sottoscrizione € 5,00. C.I.Q. Centro Internazionale di Quartiere Via Fabio Massimo, 19 20139 Milano MI MM3 Porto di Mare prenotazioni: Metromondo: www.metromondo.it- metromondo@tin.it - Tel. 389 6986 350 - fb: Circolo Metromondo

Gallery