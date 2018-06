Tributo a Lucio Battisti

La canzone del sole, I giardini di Marzo, Mi ritorni in mente, Il mio canto libero... chi non conosce le strofe, le note, o semplicemente il ritornello di questi brani?



Giovedì 28 giugno la Festa de l'Unità del Magentino inizia con una serata dedicata al grandissimo Lucio Battisti, interpretato dal duo Pollio e Giuseppe Magnelli.



Un appuntamento imperdibile per chi l'ha amato, un'occasione speciale per conquistare i più giovani con le Emozioni che i suoi successi sanno ancora regalare.

Cucina aperta dalle 19,00. Inizio concerto alle ore 21,00