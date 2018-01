Tributo a Nina Simone: il 21 febbraio da Let's

Mercoledì 21 febbraio, in occasione della ricorrenza della nascita di Nina Simone, Let's omaggerà l'iconica artista afroamericana con un concerto.

Diversi musicisti jazz professionisti si alterneranno sul palco per rievocare i brani più celebri della cantante jazz, quali My Baby Just Cares For Me, I Loves You Porgy e Sinner Man.

Nel corso della serata verranno anche proposti vino e birra biologici di alta qualità in degustazione. Per prenotazioni: showroomculturale@letsfeelgood.it.