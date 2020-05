Triennale Decameron, un nuovo incontro gratis con Giulia Innocenzi

Nell'ambito di Triennale Decameron, lunedì 4 maggio Giulia Innocenzi discuterà con Leonardo Caffo, filosofo e tra i curatori del Public Program di Triennale Milano, del giornalismo di inchiesta ai tempi del Covid-19.

Proseguono gli appuntamenti di Triennale Decameron - il format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione - con la giornalista e conduttrice televisiva Giulia Innocenzi, lunedì 4 maggio.

Giulia Innocenzi

Giulia Innocenzi (Rimini, 13 febbraio 1984) è una giornalista e conduttrice televisiva italiana. Si occupa di inchieste giornalistiche nelle aree sociali di degrado e devianza, soprattutto nel mondo giovanile. Formatasi con Michele Santoro ha condotto poi “Anno Uno” su La7. Scrive su “Il Fatto Quotidiano” e lavora a “Le Iene”.

Triennale Decameron