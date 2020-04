Triennale Decameron, un incontro sul ruolo di Internet nella cultura prima e dopo il coronavirus

Proseguono gli appuntamenti in streaming di Triennale Decameron – il format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti – con l’artista e architetto Andreas Angelidakis, martedì 14 aprile.

Il ruolo di Internet nelle istituzioni culturali

Nell’ambito di Triennale Decameron, Andreas Angelidakis in conversazione con Paola Nicolin, storica dell’arte e dell’architettura e tra i curatori del Public Program di Triennale Milano, affronterà il tema del ruolo di Internet nella costruzione e definizione delle istituzioni culturali prima e dopo COVID-19. Da sempre interessato a un’idea “espansa” dell'architettura, Angelidakis nella sua pratica si confronta con l'arte contemporanea, la curatela e l'insegnamento.

Triennale Decameron

Triennale Decameron è un progetto di Triennale Milano sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo. Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.

Andreas Angelidaki

Andreas Angelidakis de finisce se stesso “ un architetto che non costruisce". Andreas utilizza il linguaggio dell’arte spaziando dall'architettura alla cura tela alla scrittura a Internet. Nei suoi lavori, Angelidakis parla spesso di spazi, di edifici e della società che li abita, impiegando il format della mostra come veicolo per le sue idee e come strumento per la sua pratica artistica. Tra le mostre: "Demos – A R econstruction", "MOCA", Toronto; "I used to build my feelings, now I watch them leave", La Loge, Bruxelles; "documenta 14", Kassel e Atene; "Biennial of Moving Images", Centre d'Art Contemporain, Ginevra e OGR, Torino; "Art Basel Unlimited", Basilea; "A Submissive Ac knowledgment of Powerlessness", The Breeder, Atene.