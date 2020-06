Triennale Estate 2020, il programma fino al 22 giugno

L'estate a Milano arriva anche in Triennale, con un ricchissimo programma di incontri, performance e mostre all'aperto e in totale sicurezza. Design, architettura e arte si incontrano in un intreccio che fa dell'innovazione la sua parola chiave, tra opere di grandi artisti e racconti di talenti a più voci.

Il programma

- Martedì 16 giugno, ore 18, "The Unveiled Collection"

I designer Patricia Urquiola e Fabio Novembre presenteranno alcuni oggetti della collezione di Triennale Milano che per loro hanno segnato in modo determinante la storia del design italiano.

Ore 21, FOG vol. 1, "Jukebox all’idrogeno", con Stefano Ghittoni e Tiberio Longoni

Un momento di autentica condivisione, una serata nella quale è il pubblico il vero protagonista. Una consolle con due giradischi e due dj, Tiberio Longoni e Stefano Ghittoni, saranno a disposizione per suonare i vinili, di ogni formato (dal 7" al 10" o il 33 giri) e genere che il pubblico porterà da casa. Ideato da: Tiberio Longoni e Stefano Ghittoni / Produzione: FOG Triennale Milano Performing Arts,

- Mercoledì 17 giugno, Ore 18, "Una scuola grande come il Mondo",

Angela Rui, ricercatrice e curatrice di design, discute con Paola Nicolin, storica dell’arte e tra i curatori del Public Program di Triennale Milano, del ruolo dell’Oceano come laboratorio pedagogico.

Ore 18, "L'anno senza primavera", Il festival Bottom Up!

Stefano Mirti, architetto, curatore, docente e fondatore di IdLab, e Maurizio Cilli, artista e architetto, raccontano il festival di architettura di Torino Bottom Up! che doveva tenersi a maggio ed è stato completamente ripensato a causa della pandemia.

Ore 21:45, Cinema AriAnteo, "La belle époque"

- Giovedì 18 giugno, ore 18, "Idee per Milano 2020"

Ore 19, "Arte e lockdown. Generazioni di artisti a confronto", Emilio Isgrò e Andrea Sala. Una conversazione tra gli artisti Emilio Isgrò e Andrea Sala – moderata da Elena Tettamanti, Presidente Amici della Triennale, e Antonella Soldaini, curatore e storica dell’arte – su come

l'esperienza della pandemia abbia inciso sull’aspetto creativo e sulla fruizione dell'esperienza artistica.

Ore 21:45, Cinema AriAnteo, "Le verità"

- Venerdì 19 giugno, ore 18, "Out of the Frame"

Sonia Lawson – direttore di Palais de Lomé: Parc d’Arts et de Culture, il primo museo d’arte moderna e contemporanea di Lomé, in Togo – dialoga con Riccarda Mandrini, responsabile delle relazioni con i collezionisti europei per Investec Cape Town Art Fair, sul ruolo svolto dalle nuove istituzioni culturali africane nell’ambito delle prospettive di sviluppo dell’Africa contemporanea.

Ore 18, "Ultradim", Disco Inferno 3.0, Carlo Antonelli, Zagor Treppiedi, Alberto Guerrini

Un incontro per riflettere su come sarà possibile tornare a ballare e a frequentare locali e discoteche dopo l’emergenza sanitaria con

Carlo Antonelli, giornalista, curatore ed ex direttore di “Rolling Stone”, Zagor Treppiedi di Zero.eu e Alberto Guerrini, Gabber Eleganza.

Ore 21:45, Cinema AriAnteo, Richard Jewell

- Sabato 20 giugno, ore 21:45 Cinema AriAnteo, "Mio fratello rincorre i dinosauri"

- Domenica 21 giugno, Ore 21:45 Cinema AriAnteo, "Cattive acque"

- Lunedì 22 giugno, Ore 21, Fermo immagine / Ultradim, Alterazioni Video, "I numeri non vengono chiamati in ordine numerico"

Il collettivo Alterazioni Video, in collaborazione con No Text Azienda, mostra un film in divenire iniziato in streaming durante la pandemia e presentato in progress sotto forma di evento performativo. La linearità tra pre-produzione, produzione e post produzione salta, lasciando spazio a uno stato di emergenza temporanea che richiama quella del mondo mutato dalla pandemia. A cura di: Matteo Balduzzi (curatore MUFOCO) e Davide Giannella.