Triennale Estate, il programma di incontri e cinema all'aperto fino a fine luglio

Triennale Estate, la rassegna estiva del museo di design e architettura di Milano, prosegue con una serie di appuntamenti imperdibili fino a fine luglio. Incontri dedicati al design cittadino, esperienze interattive e cinema all'aperto in collaborazione con AriAnteo animeranno le serate milanesi cun un ricco programma, tutto da scoprire.

Il programma

- Martedì 21 luglio

18:30 I sette messaggeri | Dialogo sugli Alberi, con Tiziano Fratus, Lorenza Salamon, Tiziana Cera Rosco. Modera Andrea Dusio. Live di Tiziana Cera Rosco

La centralità della natura nel nuovo mondo verso cui ci avviamo, letta attraverso il tema degli alberi come generatore di nuovo senso e di una prospettiva di riequilibrio delle nostre città e della nostra società. Un dialogo con lo scrittore Tiziano Fratus e la presidente della Fondazione Federica Galli Lorenza Salamon. L’artista Tiziana Cera Rosco leggerà alcuni suoi testi e di Tiziano Fratus.

19 e 21.30 FOG Vol. 1 | We Are Müesli, WER IST WER Z

Evento a pagamento, per maggiori informazioni e per acquistare il biglietto visitare il sito dedicato.

WER IST WER Z è la versione in live streaming di WER IST WER, la singolare escape room progettata da We Are Müesli (in programma nella terza edizione di FOG, annullata a causa del lockdown), ispirata al trentennale della caduta del Muro di Berlino. Connesso con un operatore dello SCHLOSS (il kafkiano “Servizio di Chiarificazione della Lealtà e dell’Orientamento per la Sicurezza dello Stato”) il partecipante verrà sottoposto a un misterioso “Test di Conformità”.

Un'esperienza interattiva in prima assoluta che coniuga gioco, narrazione e ricerca storica. Una performer in diretta streaming dal teatro e nove tra attrici e attori videoregistrati, puzzle investigativi da ricostruire, e quattro diversi finali possibili.

21 FOG vol. 1 | Radio Raheem Sessions – Squadra Omega / Live

Concerto a pagamento, per maggiori informazioni e per acquistare il biglietto visitare il sito dedicato.

Si rinnova per il terzo anno la collaborazione tra Radio Raheem e FOG, il festival di performing arts di Triennale Milano, con un triplo appuntamento dal carattere contemporaneo e urbano. Squadra Omega è un nucleo composto da due membri: OmegaMatt e OmegaG8. Nell'ampia discografia della band troviamo jam-session improvvisate e molteplici di riferimenti sonori a tutto ciò oscilla tra le diverse sfere dello spazio e del tempo. Squadra Omega presenta in live il suo ultimo lavoro: un doppio album interamente elettronico intitolato Antiterra. Per questo album si è unito, sia in studio che dal vivo, il collaboratore e amico Von Tesla.

- Mercoledì 22 luglio

18:30 I nuovi milanesi nel design | Keiji Takeuchi, con Keiji Takeuchi, designer, in dialogo con Valentina Ciuffi, Design curator and Consultant, Founder at studio Vedèt

Un nuovo appuntamento del ciclo dedicato ai designer internazionali che hanno scelto di stabilirsi a Milano, determinando così nuove realtà e sinergie creative. L’incontro vede protagonista il designer giapponese Keiji Takeuchi.

19 ULTRADIM | Morestalgia, Book E-Launch, con Riccardo Benassi, in collaborazione con Nero Editions. Un volume prodotto da Xing

Dimensione performativa, sperimentazione digitale e presentazione editoriale si intrecciano attorno al tema della nostalgia come sentimento contemporaneo. Una riflessione sulle dinamiche emotive, artistiche e politiche delle persone in relazione alla tecnologia, ai nuovi media e alla rete. Un’esperienza editoriale amplificata.

19 e 21.30 FOG Vol. 1 | We Are Müesli, WER IST WER Z

21:30 Cinema Arianteo

Ingresso libero con prenotazione online: spaziocinema.it

Blues in Mi: quartieri identità di Milano. Iº episodio: Blues Contest: hip hop, rap, trap, la musica dei quartieri. Ideato e scritto da Folco Orselli

- Giovedì 23 luglio

18:30 I nuovi milanesi nel design | Hugo Berger ed Eleonora Paciullo, con Hugo Berger, designer, e Eleonora Paciullo, fotografa, in dialogo con Valentina Ciuffi, design curator and consultant, founder at Studio Vedèt

Un incontro per approfondire il lavoro di Hugo Berger, designer francese che vive e lavora a Milano dal 2016, ed Eleonora Paciullo, fotografa con un background nel design industriale. Il ciclo di appuntamenti “I nuovi milanesi nel design” presenta alcuni dei più interessanti designer internazionali che hanno scelto di stabilirsi a Milano, determinando così nuove realtà e sinergie creative.

18:30 Milano Urban Center – Idee per Milano 2020 | Città Ex Post #3. Spazio pubblico virtuale – relazione tra corpi e lo spazio

Un confronto tra architettura e arte con Ippolito Pestellini Laparelli, Yury Grigoryan, Kathrin Oberrauch, Silvia Hell; modera Bogdan Peric (untitled architecture)

Le condizioni spaziali temporanee legate all’emergenza Covid-19 e suoi sviluppi spostano lo sguardo del progetto dalla tradizionale riflessione sul rapporto tra lo spazio e il corpo portando anche una maggiore attenzione verso le potenzialità di tutti gli strumenti e i linguaggi di visualizzazione e comunicazione, comprese risorse digitali non ancora pienamente esplorate.

19:30 Milano Urban Center – Idee per Milano 2020 | Città Ex Post #4. Una nuova normalità – branding dello spazio pubblico

Un confronto tra architettura ed economia con Maison D’Être (Aleksey Novikov, Marina Sapunova), Dvorulitsa (Alena Shlyahovaya); modera Bogdan Peric (untitled architecture)

Dopo l'ampio ricorso al web durante il lockdown come soluzione globale, la pandemia Covid-19 ha posto sotto gli occhi di tutti una problematica alla quale ciascuna città è stata chiamata a dare una propria risposta. Ci si chiede dunque oggi se le caratteristiche domestiche di ogni città possano consentire di guardare a questo problema come a una nuova normalità.

19 e 21:30 FOG Vol. 1 | We Are Müesli, WER IST WER Z

20:30 Zelig, con Giovanni d’Angella

Per visionare l'intero programma visitare il sito dedicato.