Triennale Estate, il nuovo programma fino al 19 luglio con il cinema all'aperto

Proseguono gli incontri di Triennale Estate, il nuovo format della Triennale di Milano che propone incontri dedicati all'arte e al design, cinema all'aperto nel giardino, grazie alla collaborazione con "AriAnteo" e concerti dal vivo.

Il programma

Di seguito il programma della settimana:

- Martedì 14 luglio



18:30 I sette messaggeri | Dialogo su Leonardo, con Sara Taglialagamba, Claudio Giorgione, Fiorenzo Galli. Modera Andrea Dusio. Live di Costanza Principe

Leonardo da Vinci, lo scienziato e l’artista che ha precorso la modernità, spingendosi a intuire molti elementi del nostro tempo, sarà al centro di una conversazione tra Sara Taglialagamba, Direttore della Fondazione Pedretti, e Claudio Giorgione, curatore del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Sarà presente anche Fiorenzo Galli, Direttore Generale del Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci. A seguire, la pianista classica Costanza Principe suonerà alcuni brani.



19 e 21.30 FOG Vol. 1 | We Are Müesli, WER IST WER Z

Evento a pagamento, per maggiori informazioni e per acquistare il biglietto: triennale.org

WER IST WER Z è la versione in live streaming di WER IST WER, la singolare escape room progettata da We Are Müesli (in programma nella terza edizione di FOG, annullata a causa del lockdown), ispirata al trentennale della caduta del Muro di Berlino. Connesso con un operatore dello SCHLOSS (il kafkiano “Servizio di Chiarificazione della Lealtà e dell’Orientamento per la Sicurezza dello Stato”) il partecipante verrà sottoposto a un misterioso “Test di Conformità”. Un'esperienza interattiva in prima assoluta che coniuga gioco, narrazione e ricerca storica. Una performer in diretta streaming dal teatro e nove tra attrici e attori videoregistrati, puzzle investigativi da ricostruire, e quattro diversi finali possibili.



21 Concerto | Sentieri Selvaggi

ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su triennale.org

Sentieri Selvaggi: Paola Fre (flauto), Mirco Ghirardini (clarinetto), Andrea Dulbecco (vibrafono e percussioni), Andrea Rebaudengo (pianoforte), Piercarlo Sacco (violino), Camilla Patria (violoncello), direzione: Carlo Boccadoro, voce: Chiara Osella

Matteo D’Amico, autore romano la cui ricerca artistica è caratterizzata dal legame tra musica e testi letterari, dedica all’ensemble Sentieri Selvaggi una nuova versione del suo cabaret musicale, aggiungendo altre due liriche del poeta britannico Wystan Hugh Auden (da cui D’Amico ama lasciarsi ispirare insieme a Stéphane Mallarmé). La scrittura “inquieta, mutevole, quasi mercuriale” della prima parte del concerto dà corpo alle diverse immagini “angeliche” di cui si nutre l’idea poetica del brano. Programma: Trio pour un ange (2015) per violino, violoncello e pianoforte; Auden Cabaret (2007/2020) per mezzosoprano e sestetto (prima assoluta)



- Mercoledì 15 luglio



18:30 Milano Urban Center - Idee per Milano 2020 | Sex & the City, Che genere di spazio pubblico? con Rete Toponomastica femminile; Francesca Zajczyk, professore ordinario di Sociologia Urbana presso il Dipartimento di Sociologia e ricerca Sociale dell’Università di Milano–Bicocca; Contra/ dizioni; Diana de Marchi, Presidente Commissione Pari Opportunità e Diritti Civili Comune di Milano

L’incontro si focalizzerà sulla toponomastica in quanto strumento di espressione di valori condivisi. Coinvolgendo il pubblico, ci si interroga su quali valori – anche di genere – e quali personaggi sia opportuno rappresentare nella toponomastica di Milano. Una riflessione pubblica a partire dal progetto di Toponomastica Femminile, con particolare attenzione alla città di Milano, allargando il campo – grazie all'eterogeneità degli ospiti invitati – al rapporto fra genere e spazio pubblico.



ore 18:30 Disegnare un cucchiaio per cambiare la città, con Marco Sammicheli, Italo Rota, Claudio Larcher e Valentina Dalla Costa. Introduzione di Guido Tattoni, Direttore NABA

In occasione della presentazione del volume Disegnare un cucchiaio per cambiare la città di Claudio Larcher e Valentina Dalla Costa (Quodlibet editore), gli autori insieme a Marco Sammicheli, International Relations Chief Officer di Triennale Milano, e Italo Rota, architetto e NABA Scientific Advisor, si confronteranno su temi legati alla progettazione contemporanea. Dalla città reale a quella digitale, dal valore del dato che surclassa quello dell’oggetto, emergono idee, nuovi scenari, difficoltà, cambiamenti di paradigma, di mercato e di scala nel tentativo di definire quello che è oggi il design contemporaneo.



19.00 e 21.30 FOG Vol. 1 | We Are Müesli

WER IST WER Z



21.30 Cinema Arianteo, La Dea Fortuna

di F. Ozpetek, con S. Accorsi, E. Leo, Italia, 120’



- Giovedì 16 luglio



18:30 Milano Urban Center - Idee per Milano 2020 | Scuola e cultura nelle città post Covid, con Lucia Azzolina, Elena Bonetti, Lorenza Baroncelli, Vincenzo De Bellis, Scuola Patrimonio Urbano (Alessandro De Magistris, Federico Deambrosis, Federica Patti, Cristina Renzoni e Paola Savoldi), Laura Galimberti, Paolo Limonta, I Ching di Che Fare (Stefano Laffi e Bertram Niessen), Sex & the City (Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro), Cristina Tagliabue, Paola Nicolin, Chiara Filios (studio NORMALEARCHITETTURA)

Lucia Azzolina, Ministra dell'Istruzione, ed Elena Bonetti, Ministra per le pari opportunità e la famiglia, dialogheranno con Lorenza Baroncelli, Direttore Artistico di Triennale Milano, e Giuseppe De Bellis, direttore di Sky TG24, sui temi di educazione, cultura e pari opportunità nel post Covid-19.

A seguire i gruppi coinvolti nel public program di Milano Urban Center riprenderanno e approfondiranno una serie di tematiche legate a scuola, spazi per l’educazione, architettura ed edilizia. In particolare il gruppo Scuola Patrimonio Urbano (Alessandro De Magistris, Federico Deambrosis, Federica Patti, Cristina Renzoni e Paola Savoldi) sarà in dialogo con Laura Galimberti, Assessora all'Educazione e Istruzione, Comune di Milano, e con Paolo Limonta, Assessore all'Edilizia Scolastica, Comune di Milano; Stefano Laffi con Bertram Niessen per I Ching di Che Fare affronterà il tema del ruolo educativo degli spazi al di fuori delle scuole; Sex & the City (Florencia Andreola e Azzurra Muzzonigro) dialogherà con la giornalista Cristina Tagliabue.

In conclusione Paola Nicolin si confronterà con Chiara Filios di studio NORMALEARCHITETTURA sul tema del restauro dell’edilizia scolastica.



19.00 e 21.30 FOG Vol. 1 | We Are Müesli

WER IST WER Z



21.00 Zelig

con Vincenzo Albano



21.50 Cinema Arianteo, La vita invisibile di Euridice Gusmao

di K. Aïnuz, C. Duarte, J. Stockler - Brasile, 139’



- Venerdì 17 luglio



18:30 Post Covid – Psicanalisi Collettiva | Roberto Mordacci, con Leonardo Caffo e Roberto Mordacci

Una conversazione tra due filosofi, in cui lo “psicanalizzato” parlerà alternando parola (filosofia) e musica (inconscio). Roberto Mordacci, da poco alle stampe con Ritorno a Utopia (Laterza) in dialogo con il curatore Leonardo Caffo cercherà di ricostruire un paradossale spazio creativo, utopico, e di sopravvivenza del lockdown che abbiamo vissuto.



19.00 e 21.30 FOG Vol. 1 | We Are Müesli

WER IST WER Z



21.30 Cinema Arianteo, Bombshell

di J. Roach, con C. Theron, M. Robbie - USA, 109’



- Sabato 18 luglio



19.00 e 21.30 FOG Vol. 1 | We Are Müesli

WER IST WER Z



21.30 Cinema Arianteo, C’era una volta... a Hollywood

di Q. Tarantino, con L. Di Caprio, B. Pitt - USA, 161’



- Domenica 19 luglio



21.30 Cinema Arianteo, Il meglio deve ancora venire

di A. de La Patellière, M. Delaporte, con M. Garcìa, F. Luchini - Francia, 117’

Gli incontri sono gratuiti.