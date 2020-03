La Triennale lancia la sua nuova programmazione digital e in streaming: il primo appuntamento

Mercoledì 4 marzo in Triennale un gruppo di esperti di discipline diverse (dall’astrofisica alla filosofia, dalla robotica all’arte visiva, dalla geopolitica alla etologia) risponderà ad una serie di domande relative al periodo delicato che sta attraversando la città. Al contempo, il team suggerirà un tema per la prossima Esposizione Internazionale di Triennale Milano.

Il seminario

Il seminario, che avrà una prima parte ad uso interno ed una seconda aperta a partire dalle 18_30 – trasmessa in live streaming sui canali di Triennale YouTube e Facebook – vedrà la partecipazione nella sessione a porte chiuse di: Giovanni Agosti, Storico dell’Arte, Università Statale di Milano; Paola Antonelli, Senior Curator Architecture and Design, MoMA; Alessandro Aresu, analista geopolitico e accademico; Mariasole Bianco, biologa marina, Presidente di Worldrise; Leonardo Caffo, filosofo; Ilaria Capua, virologa, University of Florida; Adolfo Ceretti, criminologo, Università di Milano Bicocca; Carolyn Christov- Bakargiev, direttore Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea; Roberto Cingolani, fisico e accademico, Leonardo Company.

E poi ancora: Emanuele Coccia, filosofo, École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi; Davide Giannella, curatore indipendente; Donato Antonio Grasso, etologo, Università di Parma; Riccardo Haupt, Education Policy Specialist; Francesca Lavazza, Senior Vice President, Lavazza; Riccardo Luna, giornalista, “la Repubblica”; Mauro Magatti, sociologo, Università Cattolica di Milano; Panos Mantziaras, architetto, Direttore Fondation Braillard; Annalisa Messa, Senior Vice President – ENI; Bertram Niessen, Fondazione CheFare; Paola Nicolin, curatrice; Maria Chiara Pastore, architetto, Politecnico di Milano; Federico Parolotto, MIC Mobility in Chain; Nadia Pinardi, oceanografa, Università di Bologna; Francesco Pomati, limnologo e microbiologo, Eawag; Gianluigi Ricuperati, scrittore; Monica Spada, Senior Vice President, Eni; Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica, ESA.

Gli interventi in streaming

Interventi in streaming alle 18:30 di: Leonardo Caffo, filosofo; Ilaria Capua, virologa; Leonardo Company; Emanuele Coccia, filosofo; Davide Giannella, curatore indipendente; Donato Antonio Grasso, etologo, Università di Parma; Panos Mantziaras, architetto, Direttore Fondation Braillard; Paola Nicolin, curatrice; Nadia Pinardi, oceanografa, Università di Bologna; Maria Chiara Pastore, architetto, Politecnico di Milano; Gianluigi Ricuperati, scrittore; Ersilia Vaudo Scarpetta, astrofisica, ESA.



Il seminario, con il coordinamento di Laura Agnesi, Laura Maeran e Marco Sammicheli, è il primo di tre eventi propedeutici alla definizione del tema e del curatore della XXIII Esposizione internazionale di Triennale Milano.