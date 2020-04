Triennale, un incontro online e gratis con il filosofo Emanuele Coccia

Lunedì 27 aprile sui canali social della Triennale di Milano sarà possibile assistere ad un incontro on line e gratuito con Emanuele Coccia, filosofo di fama internazionale che insieme a Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano, discuterà del rapporto tra uomo e natura - che l'epidemia in corso ci induce a ripensare - del ruolo strategico del mondo vegetale e del concetto di metamorfosi.

Emanuele Coccia

Filosofo italiano, insegna all’École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS, Parigi) dal 2011. Specialista di Averroè e dell’averroismo medievale e moderno, ne ha tratto un’originale riflessione sulle immagini e sulla natura mediale della sensibilità. Di recente si è occupato della metafisica della vita vegetale. Tra i suoi libri: "La trasparenza delle immagini. Averroè e l’Averroismo" (Bruno Mondadori, 2005); "La vita sensibile" (Il Mulino, 2011); "Il bene nelle cose. La pubblicità come discorso morale" (Il Mulino, 2014); "La vita delle piante. Metafisica della mescolanza" (Il Mulino, 2018). Ha inoltre curato, con Giorgio Agamben, l’antologia "Angeli. Ebraismo, Cristianesimo, Islam" (Neri Pozza, 2009). Ha tenuto numerose conferenze presso istituzioni, musei e università.

Triennale Decameron

Triennale Decameron è il format di Triennale Milano che invita artisti, designer, architetti, intellettuali, musicisti, cantanti, scrittori, registi, giornalisti a sviluppare una personale narrazione. Il progetto è stato sviluppato a partire dallo spunto del Decamerone di Giovanni Boccaccio, che narra di un gruppo di giovani che nel 1348 per dieci giorni si trattengono fuori da Firenze per sfuggire alla peste nera e a turno si raccontano delle novelle per trascorrere il tempo. Tutte le “novelle” di Triennale Decameron saranno trasmesse in diretta sul canale Instagram di Triennale. Tutti i giorni alle 17.

