Trilly e il mistero delle 4 stagioni

La compagnia "Associazione Cuori con le Ali" torna al teatro Guanella con un nuovo spettacolo dedicato ai bambini!



Lo Sciamano Wilkinson, Signore dei Venti, organizza una difficile missione per riportare pace tra i litigiosi 4 Sovrani delle Stagioni. Sarà provvidenziale l’intervento di Trilly e delle altre fatine “Faires” che tenteranno, in tutti i modi, di convincere Re e Regine a partecipare ad una festa organizzata per riportare la pace. Nonostante i capricci dei 4 Sovrani, gli eventi sembrano

volgere al meglio… ma qualcuno, insospettato, trama pericolosamente nell’ombra quindi tutto può accadere!