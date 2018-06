"Trio di Donne di Osaka": l'8 giugno concerto di musica giapponese alla Palazzina Liberty, gratis

Trio di Donne di Osaka, il concerto lirico (a ingresso gratuito) dedicato al Giappone e alle sue musiche, sarà ospitato alla Palazzina Liberty di Largo Marinai d’Italia venerdì 8 giugno.

Lo spettacolo - a cura dell’Associazione Culturale Giappone in Italia in collaborazione con il Comune di Milano, con il patrocinio del Consolato Generale del Giappone a Milano e della Municipalità di Osaka - vede sul palco le tre cantanti liriche di Osaka (città gemellata con Milano da 37 anni) Makiko Ajioka, Kayoko Miyamoto e Yasuko Morimoto, accompagnate al pianoforte da Yoko Yamagishi. A supportare la formazione nell'esecuzione di un ampio repertorio di compositori italiani e giapponesi anche Akiko Endo, soprano, e Yasuo Asaki, baritono. Per partecipare prenotazione obbligatoria: triodonneosaka2018.eventbrite.it.