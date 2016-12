“L’ottone è duttile”: il suono sorprendente e affascinante del corno nel concerto del trio Morgen

Alpestre o campestre, eroico o elegiaco, il suono del corno è perfettamente adeguato in ogni contesto sinfonico o cameristico. Il Trio Morgen - originale ensemble vocale e strumentale composto da Barbara Costa (soprano), Emanuele Delucchi (pianoforte) e Roberto Miele (corno), che amano definirsi «un trio classico tutt'altro che classico!» - lo dimostrerà domenica 15 gennaio (ore 17, ingresso 5-7 euro) con "L'ottone è duttile", il primo concerto di classica del nuovo anno in programma allo Spazio Teatro 89 di Milano (tel. 02-40914901), in via Fratelli Zoia 89, nell'ambito della rassegna "In Cooperativa per Amare la Musica". Il programma del trio è composito e affascinante: saranno eseguite musiche di Haydn ("Nach der Wandlung", prima incisione assoluta Trio Morgen/cd Surprising), Schubert ("Auf dem Wasser zu singen", trascrizione Liszt, e "Im Frühling", trascrizione Delucchi), Poulenc ("Metamorphose" ed "Elegie"), Strass ("Ständchen", trascrizione Godowsky, e "Alphorn"), Chaikowsky ("Schiaccianoci", trascrizione Pletnev; "È sera"; "Grande aria di Lisa", dalla "Dama di Picche") e Refice ("Ombra di nube"). Il Trio Morgen, fondato nel 2013, ha un repertorio prevalentemente cameristico, a cui conferisce una nuova sonorità grazie alla presenza del corno. La cifra stilistica di questo ensemble è la ricerca di brani raramente eseguiti, tratti da repertori molto diversi fra loro e nazionalità ed epoche eterogenee (l'intero repertorio viene proposto in sette lingue), nei quali il corno rappresenta spesso un'autentica sorpresa (le trascrizioni sono eseguite prevalentemente dal trio stesso). Il Trio Morgen ha all'attivo diversi concerti in Italia e all'estero: il prossimo aprile inaugurerà la Stagione da Camera del Teatro Regio di Parma, mentre lo scorso agosto ha vinto il "Primo Premio Los Angeles Music Award" come "Miglior Performance Live di brano classico". All'attivo ha prime esecuzioni assolute di compositori contemporanei: è recente la collaborazione con Quirino Principe di cui ha eseguito le poesie, musicate da Massimo Di Gesu. Lo scorso ottobre il Trio Morgen ha inciso il suo primo cd, intitolato "Surprising", in cui sono presenti molti brani inaspettati e sorprendenti, grazie alla estrema duttilità performativa di ognuno dei tre componenti, che permette loro di incidere da Bach a... Mina. SPAZIO TEATRO 89 Indirizzo: via Fratelli Zoia 89, Milano, tel: 0240914901. Mail: info@spazioteatro89.org; www.spazioteatro89.org Biglietteria: intero 7 euro; ridotto 5 euro. Domenica 15 gennaio 2017, ore 17 L'ottone è duttile Trio Morgen: Barbara Costa, soprano; Roberto Miele, corno; Emanuele Delucchi, pianoforte