Trisha Baga, aperta la mostra gratuita all'Hangar Bicocca

La mostra Trisha Baga, the eye, the eye and the ear è visitabile gratuitamente all'Hangar Bicocca fino al 19 luglio.

La mostra

L'esposizione, a cura di Lucia Aspesi e Fiammetta Griccioli, è la prima esposizione istituzionale su Trisha Baga e riunisce cinque installazioni video che indagano la relazione tra il corpo e l’evoluzione della tecnologia visiva, ripercorrendo la produzione dell’artista, dal suo primo lavoro There’s No I in Trisha (2005-2007/2020), concepito come una sitcom televisiva che gioca con gli stereotipi di genere in cui Baga interpreta tutti i ruoli, alla più recente opera 1620 (2020) realizzata per l’occasione.

Come una 'mise en abyme', la mostra è un percorso attraverso i media che hanno scandito la pratica di Baga, passando dal VHS, al DVD per arrivare al 3D, e affonda le radici nella sua pratica performativa. L’artista presenta inoltre una ricca selezione di ceramiche realizzate dal 2015 e sei lavori della serie Seed Paintings (2017), composti da semi di sesamo e da tavole di legno di diverse dimensioni.

Il display della mostra rimanda agli allestimenti caratteristici dei musei di storia naturale, non solo nella presentazione delle opere, ma anche per un approccio classificatorio inconsueto che mette in relazione l’idea di fossile a dispositivi tecnologici, come gli assistenti personali virtuali, creando dei corto-circuiti temporali. "Con uno sguardo ironico e umoristico - scrivono dal museo - Baga riflette sull’eccessivo affidamento e sulle speranze che riponiamo nella tecnologia, rivelandone così gli aspetti più fragili e fallimentari. Il titolo 'the eye, the eye and the ear', frammenta i sensi attivi nell’esperienza di mostra, in cui gli effetti visivi replicano e richiamano quelli sonori dando vita a una narrazione che si evolve come un organismo vivente".