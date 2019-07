Trofeo Lombardia e trofeo rosa

Magnifica prestazione dei ragazzi della Provincia di Milano che si sono aggiudicati domenica 7 luglio, in quel di Cernusco sul Naviglio, il 50° TROFEO TINO GADDA

valevole come assegnazione del TROFEO LOMBARDIA , riservato ai ragazzi da 7 a 12 anni selezionati da tutte le provincie della Lomabardia.



Mentre al mattino si è svolta la Finale del TROFEO ROSA riservato alla bambine provenienti da tutta la Lombardia.



Presente per tutta la giornata e per le premiazioni l'Assessore allo Sport Prof. Grazia Maria Vanni e il Presidente di Conad Store, Sponsor della manifestazione, dott Gianni Dincao.



Grande soddisfazione in casa della Cernuschese Tino Gadda, premiata con l'assegnazione dell'evento per il 50° anniversario di fondazione, per la buona riuscita

della manifestazione.

Doverosi ringraziamenti a tutti i Soci e sostenitori del GS, a tutti i genitori che si sono occupati del ristoro, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, alla Associazione ex Carabinieri di Cernusco, alla Croce Bianca di Cernusco e a tutti gli abitanti della zona Boccaccio per aver fattivamente collaborato alla

festosa e gioiosa invasione di piccoli ciclisti e cicliste.

