"Tropicalia": l'11 agosto al Magnolia, gratis

Venerdì 11 Agosto il Magnolia presenta Tropicalia, una serata a ingresso gratuito.

La serata omaggia l'atmosfera dei tropici, "con buona pace di chi pensa che Milano ad agosto non sia una piccola Rio de Janeiro", come scrivono gli organizzatori. In consolle con un set speciale Vito War, il disc jockey alfiere della musica reggae in Italia.