"Truman Capote. Questa cosa chiamata amore": dal 7 al 12 febbraio al Franco Parenti

Dal 7 al 12 febbraio al Teatro Franco Parenti verrà rappresentato Truman Capote. Questa cosa chiamata amore, lo spettacolo di Massimo Sgorbani diretto da Emanuele Gamba.

Gianluca Ferrato veste i panni di Truman Capote, l'eclettico artista che dipinse fedelmente l'America, sia nei suoi lati più brillanti che in quelli più oscuri e torbidi. In un monologo irresistibilmente gay, esibizionista e dandy Capote si rivolge alla carissima amica Marilyn Monroe, come lui costretta a recitare un personaggio. Un attacco all'ipocrisia velato da uno spirito malinconico.