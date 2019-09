Tu che varchi questa soglia. Fotografie di Christopher Taylor

Mostra a cura di Monica Dematté



Inaugurazione mercoledì 2 ottobre ore 18.30 con il fotografo Christopher Taylor



«Mi piace camminare e so che Rimbaud e Verlaine si spostavano spesso a piedi. Questo fu il mio punto di partenza. Cominciai quindi col seguire i passi dei poeti sui sentieri, attraverso le foreste dei due versanti della frontiera franco-belga. Passai attraverso i villaggi industriali dove ancora risuonano i martelli delle fonderie nella bella valle della Semois. La natura rurale dei villaggi del lato belga della frontiera contrasta fortemente con quello industriale del lato francese. A sud di Charleville, dalle parti di Roche o di Juniville dove vivevano e lavoravano Rimbaud e Verlaine, la natura del paesaggio cambia di nuovo; spariscono le valli boscose per fare posto alla pianura e all’agricoltura.

Consapevole delle “stagioni” citate da Rimbaud decisi di suddividere la mia permanenza nelle Ardenne fra la primavera e l’autunno, ritornando per qualche giorno in inverno. Ho provato a immergermi nelle poesie e le immagini ne sono sgorgate naturalmente…».

Christopher Taylor, Saint Bauzille de la Sylve, giugno 2018



Info:

posta [at] fondazionetulliocastellani.it

02.6570917