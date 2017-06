"Milano e il turismo architettonico": l'incontro di Urbanfile per l'Arch Week 2017

Prende il via lunedì 12 Arch Week, la settimana di eventi dedicati all’ARCHITETTURA E AL FUTURO DELLE CITTÀ, con la direzione artistica di Stefano Boeri.

Sono tanti gli eventi in calendario, per una iniziativa diffusa che mira a fare di Milano per una settimana il luogo privilegiato in cui parlare di architettura anche attraverso la presenza di grandi protagonisti della scena internazionale come i catalani RCR, vincitori del Premio Pritzker 2017 (il Nobel dell’architettura) e il grande Maestro nordamericano Peter Eisenman.

Anche Urbanfile – Dodecaedro Urbano partecipa con una iniziativa che si terrà giovedì 15 dalle 18.00 alle 20.00 in Urban Center Galleria Vittorio Emanuele II in cui si parlerà di “Milano e il turismo architettonico“: Milano ha le potenzialità per diventare una meta turistica di eccellenza per gli appassionati di architettura? E come si potrebbe sviluppare al meglio questo percorso? Facciamo il punto con Andrea Jarach, Antonella Ranaldi, Marco Albini, Paolo Brambilla e Claudio Nelli. L’incontro è a ingresso libero. Vi aspettiamo numerosi! Per ulteriori informazioni scrivete a info@dodecaedrourbano.com o visitate www.identitamilano.com