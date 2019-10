Tutti all’…opera! tutta una grande stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Partenza col botto per la prossima stagione teatrale del Cinema Teatro Eduardo di Opera, la cui inaugurazione si terrà il prossimo 19 ottobre a partire dalle 20,45. “Un cartellone teatrale ricco e che punta molto alla qualità”: questo è il commento del Direttore Artistico Tollo Ricchiuti, che insieme alla sua Associazione Culturale “Tutti all’…Opera” ha rilevato da poco la gestione della Struttura, riuscendo ad avere già in programmazione artisti importanti in scena come Raffaele Paganini, Barbara de Rossi, Nathalie Caldonazzo ed altri. Presentatore dell’evento inaugurale sarà lo stesso Tollo Ricchiuti con la prestigiosa partecipazione straordinaria di Enrico Beruschi; confermata la presenza delle istituzioni locali rappresentate dal Primo Cittadino di Opera Antonino Nucera, assieme alla Dott.ssa Caterina Molinari, Sindaco di Peschiera Borromeo.. All’evento parteciperanno anche gli Allievi della sezione di Opera della scuola di Teatro&Musical con un’esibizione tratta dallo spettacolo “E meno male che c’è Maria”, con un omaggio canoro al termine della serata dedicato al poliedrico Manuel Frattini, purtroppo recentemente scomparso; l’intrattenimento musicale sarà affidato invece ai talentuosi componenti della Ricordi Music School. Manca davvero poco e su il sipario,Tutti all’…Opera! Per informazioni: Uff. Stampa Francesco Urru francescopress.tuttiallopera@gmail.com Cel: +39 391 30 22 442 Cinema Teatro Eduardo via Papa Giovanni XXIII 5/F Opera (Mi) Tel: +39 02.849.30.301 +39 02.57.60.38.81 Cel:+39 347.41.90.962

