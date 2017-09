Tutti in piazza per la zuppa della bontà con sfida tra cuochi dal cuore solidale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre in numerose città di tutta Italia i volontari di Progetto Arca onlus scenderanno in piazza per la zuppa della Bontà, manifestazione a favore delle persone senza dimora e in grave stato di indigenza. Chiunque desideri partecipare, a fronte di una piccola donazione, potrà scegliere tra tre gustosi tipi di zuppe (minestrone alla veneta, zuppa d’orzo e minestrone alla montanara) prodotte dall’azienda Pedon e offerte dai volontari presso i banchetti che verranno allestiti nei principali luoghi di passaggio di diverse città. Le donazioni raccolte sosterranno Progetto Arca nel suo impegno quotidiano a favore dei singoli e delle famiglie in difficoltà. Solo nell’ultimo anno, infatti, la onlus ha assistito circa 80.000 persone all’interno dei centri di accoglienza, negli appartamenti per l’integrazione e durante unità di strada, distribuendo complessivamente 2 milioni di pasti. Per aderire alla zuppa della Bontà è possibile anche offrirsi volontario presso i banchetti della propria città: basta scrivere a volontariatodipiazza@progettoarca.org o compilare il modulo http://www.lazuppadellabonta.it/diventa-volontario/, il coinvolgimento è flessibile: da poche ore alla giornata intera, a seconda della disponibilità. Quest’anno, inoltre, per festeggiare la terza edizione della manifestazione, Progetto Arca lancia il Contest della Bontà, concorso di cucina che permette ad aspiranti cuochi dal cuore solidale di cimentarsi ai fornelli per una buona causa. Per partecipare è sufficiente inventare una ricetta di una zuppa a base di legumi e cereali e inviarla attraverso l’apposito form sul sito http://www.lazuppadellabonta.it/contest-della-bonta/. C'è tempo fino al 17 settembre. Le ricette saranno giudicate da Roberto Valbuzzi, chef della squadra de La Prova del Cuoco e testimonial de la zuppa della Bontà. Gli autori delle due creazioni culinarie più originali si sfideranno sabato 30 settembre nella cucina allestita a cielo aperto in piazza XXV Aprile, a Milano, affiancati proprio dallo chef Roberto Valbuzzi, che li supporterà durante la preparazione dei piatti. Ciascuno potrà contare anche sull’aiuto della propria squadra, composta da due persone scelte dal concorrente e dai nostri volontari. Una volta pronte, le zuppe saranno sottoposte al giudizio del pubblico che degusterà una piccola porzione di ciascuna ricetta e proclamerà il vincitore. In palio per la prima squadra classificata una cena degustazione per 3 persone presso il Ristorante di Roberto Valbuzzi Crotto Valtellina (Via Flume 11, Malnate - Varese). Per la seconda un incontro degustazione e due LAB Experience presso Eataly Smeraldo (Piazza XXV Aprile 10, Milano).