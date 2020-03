Tutti insieme per l’Italia

"Il nostro bellissimo Paese, l'Italia, sta attraversando una crisi e spero che Dio finisca presto e risorga in tutti i campi. Ho un'idea che può aiutare in questa crisi, che è che ogni comune mette una scatola di donazione per aiutare il paese a colmare il deficit di bilancio e ogni famiglia cerca di donare un po '(5 euro per famiglia) e c'è un funzionario dello stato per raccogliere queste donazioni. Spero che tutti i paesi saranno presto guariti da questa epidemia".