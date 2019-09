Tuttiinnatura 2019

Il ritrovo per tutte le attività è all’interno della Biblioteca Quarto Oggiaro.



- ore 10.00 Visita guidata ornitologica e botanica nel parco della Villa Scheibler.



- ore 11:00 Yoga nel parco.

NB: Si richiede ad ogni partecipante di portare un materassino /coperta su cui svolgere l’attività.



- ore 14.30 Alberando. Laboratorio di riconoscimento alberi e gioco per bambini (7 - 12 anni).



- ore 17.00 Letture per bambini (4 - 8 anni).



- ore 18.00 Aperilipu.



Durante tutta la giornata saranno presenti un

banchetto Lipu all’interno della Biblioteca e una mostra di disegni sulla natura a cura di Andrea Balducci.



In caso di maltempo le attività si svolgeranno all’interno della Biblioteca e potranno subire leggere variazioni.

Partecipazione gratuita, prenotazione gradita ma non obbligatoria

all’indirizzo milano@lipu.it.