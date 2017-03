Tv e spettacolo sbarcano in biblioteca

Giovedì 6 aprile, ore 21 - Il Pertini, Cinisello Balsamo (Milano) e Venerdì 7 aprile, ore 21 - CentRho, Rho (Milano) CSBNO e Depsa, poliedrico ideatore e autore televisivo, compositore e paroliere, presentano due corsi sulle professioni televisive e sulla scrittura di testi per canzoni Conoscere da vicino il mondo della tv e dello spettacolo e le professionalità ad essi legate, con uno dei degli autori più completi e di maggiore successo che abbiamo in Italia. Non solo è possibile ma anche a portata di mano. Quando? Giovedì 6 aprile presso Il Pertini di Cinisello Balsamo e venerdì 7 aprile presso CentRho, a Rho a partire dalle 21. Salvatore De Pasquale, noto come Depsa nell'ambiente dello showbusiness, incontrerà il pubblico per raccontare la propria esperienza negli ambiti dello spettacolo e della musica e presentare i due corsi sulle professioni televisive e sulla scrittura di testi per canzoni che, a partire da maggio, terrà nelle biblioteche di CSBNO. Giovani e meno giovani, l'invito a partecipare agli incontri preliminari di aprile è davvero aperto a tutti. Approfondire il mestiere della tv o dello spettacolo in biblioteca è di certo un'esperienza fuori dal comune; farlo con un grande maestro lo rende una tentazione irresistibile sia per chi dello spettacolo vuole fare la propria professione, sia per semplici appassionati musicisti e compositori, e per curiosi di tutte le età. I corsi formativi che seguiranno nascono dalla volontà di Depsa di mettere a disposizione la grande professionalità ed esperienza accumulata in 45 anni di carriera, che include fra l'altro la partecipazione come autore musicale a 22 Festival di Sanremo, e la profonda passione nutrita per il mondo dello spettacolo. Nel corso dedicato alla TV, si avrà modo di apprendere cosa significa fare televisione, cos'è un programma televisivo, come viene realizzato e quali sono le tante figure professionali coinvolte. "Tutti vogliono fare televisione ma pochi sanno realmente di cosa si tratta - afferma Depsa - è un lavoro che richiede grande professionalità e che si impara 'sul campo' dai maestri." Il corso incentrato sulla musica vedrà protagonista l'arte della scrittura di testi per canzoni. Si scoprirà quanto 'fare una canzone' sia un lavoro serio, si imparerà la metodologia per scrivere i testi. Questo corso è particolarmente rivolto a tutti gli appassionati di musica e a chi per hobby o per diletto vuole approfondirne la scrittura. La Direzione artistica di Depsa Vissuto per un lungo periodo a Roma, Salvatore De Pasquale, in arte Depsa, si è recentemente trasferito nel Milanese. Nel corso della sua carriera si è distinto in qualità di compositore, paroliere, ideatore e autore televisivo. Ha vinto nove Telegatti, è stato produttore musicale di 22 Festival di Sanremo - organizzandone anche uno come commissario artistico e autore tv, docente RAI per programmisti registi interni, ideatore e realizzatore della rete RAI Futura su digitale terrestre. Molti programmi tra cui Scherzi a parte, C'e' posta per te, Matricole, La Corrida, Stranamore, Buona Domenica, Domenica In, Il grande bluff, Tira e molla, Gran premio internazionale della tv portano la sua firma. Depsa è anche storico autore di canzoni. Nel settore musicale conta 500 brani incisi, oltre quindici milioni di dischi venduti; ha scritto canzoni che hanno fatto il giro del mondo, ricordiamo Champagne interpretata da Peppino di Capri e Gli amori da Toto Cutugno e Ray Charles. Ha collaborato, fra gli altri, con artisti del calibro di Andrea Bocelli, Adriano Celentano, Anna Oxa e Zucchero. Informazioni su CSBNO L'azienda speciale CSBNO nasce nel 1997 per promuovere l'innovazione e fornire servizi nell'ambito della cooperazione, della convergenza e dell'integrazione fra biblioteche, archivi, gallerie e musei, e per supportare l'ecosistema culturale e artistico del territorio. Nel ruolo di Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest, tra il 2015 e il 2016, CSBNO avvia una serie di nuovi progetti volti a proporre servizi personalizzati per l'Impresa, il commercio di vicinato e la formazione. A breve l'acronimo CSBNO sarà legato a una nuova e più ampia definizione "Culture, Socialità, Biblioteche, Network Operativo", a sottolineare il nuovo corso di idee e iniziative. I numeri: 33 Comuni | 800.000 abitanti | copertura di un'area geografica di oltre 300 chilometri quadrati | 53 biblioteche + 1 teatro | 3.280 posti lettura | 300 terminali PC | 300.000 utenti tracciati | 90.000 utenti attivi | 70 dipendenti | circa 1.550.000 prestiti totali (libri e multimediale). Per ulteriori informazioni: http://webopac.csbno.net/

