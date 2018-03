"Twist and Shout!" torna al Fabrique il 6 aprile

Venerdì 6 aprile al Fabrique torna Twist and Shout! - A 50's and 60's Night, il noto format che, in versione rinnovata, vede la partecipazione di musicisti, deejay, ballerini e vintage stylist.

In scaletta i cento migliori brani che hanno segnato la storia della musica tra gli anni '50 e '60. In consolle Alessio Granata e Ale Leuci, duo fondatore della serata; ad eseguire pezzi dal vivo i Nasty Beats; e ad esibirsi in danze rétro i ballerini Francesco Pezzo, Carolina Lampugnani, Marco Martignani e Daisy Assabi. Trucco e parrucco a tema (gratis) invece sono a cura di Ketty.