Tyga – Just Cavalli

Venerdi 26 Maggio 2017 al Just Cavalli di Milano continua la lista di Special Guest internazionali, nel famoso salotto milanese dello stilista fiorentino Roberto Cavalli, con un ospite di spessore Tyga Michael Ray Nguyen in arte Tyga, a soli 25 anni è uno dei più giovani cantanti americani che ha rapidamente scalato le vette delle classifiche musicali internazionali con i sui brani diventando un icona del rap mondiale Sono numerose le collaborazioni con i big dello star system come Justin Bieber, Wait For A Minute, Lil Wayne che ne firma l'etichetta musicale e il brano Faded con il quale nel 2007 partecipa agli MTV Video Music Awards con i Fall Out Boy, si destreggia facilmente anche negli ambienti Hip-pop e R& B lavorando con le superstar Chris Brown , Robin Thicke e la star del rap Nicki Minaj Tyga si esibirà in una live performance per gli ospiti del Just Cavalli amanti della musica e del divertimento Un Evento da non perdere consigliato da PapidO.it Ingresso in PREVENDITA 20€ a Persona Info & Prevendite ✆ +39 333 2434799