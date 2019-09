Ugo Nespolo - gioielli d'artista in mostra presso babs art gallery

Ugo Nespolo – Gioielli d’artista

In mostra da BABS Art Gallery le sculture da indossare dell’artista

A cura di Ermanno Tedeschi



INAUGURAZIONE - martedì 17 settembre 2019 ore 18.30

Presso BABS Art Gallery – Via M. Gonzaga 2, Milano

Vernissage della mostra dei gioielli e opere d’arte di Ugo Nespolo



L’imperativo di contaminazione contraddistingue il lavoro di Ugo Nespolo fin dai primi anni della sua produzione. Già alla fine degli anni ’70 l’artista piemontese, fedele al dettato avanguardista di “portare l’arte nella vita”, individua nel design e nelle arti applicate la via per far scendere l’artista dal suo piedistallo e ricondurlo in mezzo alla gente; questo anche perché, nella sua vorace curiosità, non esiste supporto materico e non esiste linguaggio (da quello colto dell’arte a quello popolare della televisione) che egli non abbia voluto esplorare per avvicinarsi al vero. Ecco allora che, dopo le innumerevoli “incursioni” nella produzione applicata che hanno contraddistinto la sua eclettica carriera (dalla grafica pubblicitaria per la Campari e per la Rai, ai coloratissimi set di tazzine in maiolica per Richard Ginori, alla collaborazione con la storica vetreria d’arte Barovier & Toso di Murano, passando per le edizioni limitate della BMW K1 e della Fiat 500, fino ad arrivare agli orologi Swatch), Nespolo sceglie finalmente di allargare la sua indagine anche al gioiello d’artista.

Quella realizzata per BABS è una collezione che rende omaggio alla giocosita’ estrosa e controcorrente da sempre propria dell’artista biellese: come nella sua lunga carriera non ha mai voluto negarsi niente della sperimentazione che attraversa trasversalmente la storia dell’arte del secondo Novecento, scandagliando con lucida ironia le prospettive materiche dell’arte povera, quelle concettuali di Fluxus, le istanze dell’acceso colorismo pop di impronta warholiana e di quel cinema sperimentale che l’amico Baj aveva definito “ad emozione spezzettata”, così nel gioiello Nespolo gioca con materiali, forme e colori mantenendo la stessa incuranza per il rispetto delle regole e il costante rifiuto di un ingabbiamento dogmatico al libero creare: tornano i temi ricorrenti della sua ricerca, che traggono ispirazione dalle sue variopinte ed eclettiche opere esposte in tutto il mondo, come l’incanto teatrale dei suoi assemblaggi, che aggiungono artificio all’artificiale (compaiono così orecchini ispirati ai celebri puzzle, anelli che raffigurano paesaggi urbani, bracciali-pennello, solidi da incastrare come sfida logica...); anche nella declinazione orafa torna insomma l’idea essenziale che l’arte sia in fondo un esercizio ludico volto alla meraviglia e che quindi il ruolo dell’artista, anche mediante un supporto prezioso come il gioiello d’artista di cui Nespolo provocatoriamente

“demolisce” la seriosità, sia semplicemente quello di farci tornare a giocare.



La mostra sarà visitabile da martedì 17 settembre a venerdì 8 novembre 2019

Orari

Lun – Ven / 10.00 – 18.00

Disponibilità per altri orari su appuntamento



+39 0287338370 - +39 3479350394

info@babsartgallery.it

www.babsartgallery.it