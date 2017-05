Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

"L'ultima Cena" uno spettacolo di e con i 3Chefs a favore dei progetti del sorriso di Associazione Veronica Sacchi Onlus Martedì 30 Maggio 2017 - Ore 21 SpazioArte - via Maestri del lavoro - MM1 Sesto Marelli Per info e prenotazioni: eventi@veronicasacchi.it o 02/27000276 Claudio Cremonesi, Stefano Locati, Alessandro Vallin Regia Rita Pelusio con la complicita' di Mario Gumina Suoni e rumori Luca de Marinis Luci e ombre Marco D'Amico Se oggi l'uomo non mangia più l'uomo, è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi! (Daniel Pennac) Cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo. (Paul Gauguin) Alessandro Vallin, Stefano Locati ( Freakclown ) e Claudio Cremonesi, dopo essere stati nel 2015 i clown dello spettacolo del Cirque du Soleil "Allavita!", decidono di continuare il sodalizio nato su quella pista prestigiosa, creando i "3Chefs". Lo Chef, questa icona dei giorni nostri, una presenza costante nella vita delle persone, un nuovo eroe che si muove tra padelle e fornelli in una battaglia perenne alla ricerca del gusto sublime. A partire da questa realtà anche i nostri "3Chefs" si lanciano nell'impresa per creare ricette uniche, assolute, capaci di mandare in estasi il palato, di far sentire il karma del gusto, di far cantare di gioia le papille gustative. Al di là di stelle e cucchiai d'argento il loro scopo è arrivare all'essenza del sapore, è trovare l'ingrediente fondamentale, è deliziare i palati più raffinati. I "3Chefs" costruiscono la loro cucina dell'assurdo, dove i sensi vengono solleticati a la carte fra virtuosismi, acrobazie di sapori, melodie di odori, per una cena senza cibo ma che non vi lascerà di certo a digiuno: quale miglior nutrimento infatti se non la comicità, linfa per il corpo e per la mente, prelibato cibo dell'anima? Un susseguirsi di numeri comici legati al mondo della cucina e dell'arte culinaria. Jonglerie con mestoli, vassoi acrobatici, musica dal vivo con pentole e cucchiai, tutto condito con un teatro fisico all'ennesima potenza, in un rapporto diretto con il pubblico... da leccarsi i baffi! promo tv https://www.youtube.com/watch?v=BTrVhOS8cl8&t=4s 3Chefs - YouTube www.youtube.com 3chefs Trio Comoedy Clown ... Will Vladimir's clowning around impress the Judges? | Britain's Got Talent 2015 - Duration: 2:58. promo theatre https://www.youtube.com/watch?v=WJrFvmTEb14 3Chefs Trio comedy Clown www.youtube.com www.3chefs.it Chi è AVS- Volontari Col Naso Rosso Associazione Veronica Sacchi (AVS) Onlus è una realtà indipendente che nasce nel 2001 per offrire ai giovani una risposta di senso, proponendo loro percorsi formativi e di crescita e sostenendoli in esperienze positive di volontariato che li rendono portatori sani di buonumore e cittadini attivi protagonisti del proprio futuro. Utilizza la clown terapia come strumento d'azione, intesa come uso della comicità a scopo terapeutico, per portare un sorriso a chi vive una condizione di malattia, fragilità o disagio. I suoi Volontari col Naso Rosso operano in tutti quei contesti dove la figura del clown dottore possa rappresentare un momento di allegria e sospensione dal dolore. La proposta di AVS desidera mettere in luce il potenziale di molti giovani, che spesso non trovano canali adatti a valorizzare le loro risorse. Indossando le vesti di clown dottori, i giovani volontari vivono l'esperienza dell'incontro con l'altro diverso da sé e l'azione volontaria diventa strumento attraverso il quale scoprire se stessi e diventare cittadini attivi nel proprio tessuto sociale. AVS opera a Milano, Lecco e provincia in maniera continuativa e non retribuita presso ospedali, centri per disabili, case di riposo, carceri, e in tutti i luoghi dove la figura del clown può portare un momento di sollievo in situazione di disagio fisico, psichico e emotivo. www.veronicasacchi.it eventi@veronicasacchi.it 02.27000276