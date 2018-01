"Ultima Corsa. In memoria della Shoah": il 26 gennaio al Teatro Oscar

Ultima Corsa. In memoria della Shoah va in scena al Teatro Oscar, in occasione della Giornata della Memoria, venerdì 26 gennaio 2018.

Lo spettacolo - di Monica Cagnani, coreografie di Corrado Giordani, drammaturgia di Gabriella Foletto, con Martina Battaini, Giulia Dimino, Chiara Montanari, Cecilia Tasca , Angelo Zizzi e con Vera Di Marco e Andrea Mittero - alterna alla lettura di estratti del romanzo La valigia Hana, di Karen Levine, le coreografie firmate Corrado Giordani.

I due fratelli ebrei Hana e George conducono una vita normale, vanno alla scuola pubblica e di tanto in tanto si cacciano nei guai. Ma l'arrivo delle truppe naziste, il 15 marzo 1939, cambia per sempre le loro vite. Da quel momento si trovano travolti dalla guerra e dalla deportazione, separati dalle famiglie e l'uno dall'altro.