Ultime scoperte della scienza: cure indolori e mini-invasive per vivere in buona salute

▶ Data: Giovedì 8 Giugno 2017 ▶ Ora: dalle 14.30 alle 18.30 (registrazione ore 14.00) ▶ Location: Magazzino Musica, via Soave 3, Milano (www.magazzinomusica.it) ▶ Come raggiungerci: M3 Linea Gialla - fermata Porta Romana Tram 24 - fermata via Ripamonti Autobus 90 e 91 - fermata via Isonzo

Relatori: Dott.ssa Attilia Petrini, Dott.ssa Galina Baranovskaia, Dott.ssa Isabella Perraro, Dott. Enrico Chieffo, Manuela Ravaglioli. PROGRAMMA • Introduzione: Rossella de Focatiis, Presidente Sapere Academy • Attilia Petrini e Galina Baranovskaia - Bio-rivitalizzazione della pelle laser assistita: Rughe, acne, esiti di cicatrici, ferite che non cicatrizzano, fibromi…. • Isabella Perraro - Malattia paradontale: prevenirla e curarla grazie alle nuove tecnologie. • Enrico Chieffo - L'energia che cura. L'ozonoterapia. Perché funziona? • Manuela Ravaglioli - "Voce in Luce". Ricerca dell'autenticità della propria Voce

Tessera annuale associativa 2017 obbligatoria 10 € Prenotazione obbligatoria Per informazioni e prenotazioni: RDF communication ✉ info@saporedelsapere.it 🌏 www.saporedelsapere.it; www.erredieffe.com ☎ Tel 02 66115408 - Cell 335 7970280