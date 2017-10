Umberto e Rudy Smaila ogni giovedì con la loro band fanno scatenare il Cost

Con la nuova stagione autunno - inverno - primavera 2017 - 18, il giovedì di Cost - Milano, hot spot perfetto per chi vuol passare una serata all’insegna del divertimento dall’aperitivo a notte fonda non cambia. Protagonisti sul palco sono ancora Umberto Smaila e Rudy Smaila! Tutti i giovedì infatti Cost Milano ospita Casa Smaila’s, cena evento dedicata alla musica dal vivo. Protagonista sul palco è quindi l’intramontabile cantante e showman Umberto Smaila, che assieme al figlio Rudy e alla fidata band propone uno spettacolo ricco di improvvisazioni, ospiti e sorprese. Lo spettacolo è dedicato ai grandi successi italiani dagli anni ‘60 ad oggi, tra rock, pop, successi dei cantautori e revival. Gli orari sono perfetti per tutti, da chi vuol uscire dal lavoro ed iniziare a divertirsi fino a chi invece preferisce far tardi o tardissimo: dalle 20 aperitivo, dalle 21 cena al ristorante (menu guidato con scelta tra carne e pesce a 40 40 a persona, vino compreso), dalle 22 e 30 Umberto e Rudy Smaila Live Show, dalle 1 e 30 dj set. Parcheggio convenzionato 25 Park (Piazza XXV Aprile 16/a)



Ristorante Cost

Lunch, Dinner, Music and Drinks

0262690631 info@ristorantecost.it

Whatsapp 333 8888252

via Tito Speri 8 Milano

www.facebook.com/CostDiscoRestaurantMilano

www.ristorantecost.it