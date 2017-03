"Un alt(r)o Everest": dal 28 marzo al 9 aprile al Teatro Ringhiera

Dal 28 marzo al 9 aprile al Teatro Ringhiera andrà in scena Un alt(r)o Everest, lo spettacolo di e con Mattia Fabris e Jacopo Maria Bicocchi.

I due amici Jim Davidson e Mike Price decidono di scalare il Monte Rainier nello stato di Washington, Stati Uniti, vetta ambita da ogni scalatore. “The Mountain" è considerata il passaggio obbligatorio per qualunque americano che voglia definirsi alpinista. Ma le cose sono diverse da come i due se le sono prospettate: quella scalata non sarà solo la conquista di una vetta, ma un punto di non ritorno, un cammino impensato dentro alle profondità del loro legame, un viaggio che durerà ben più dei quattro giorni impiegati per raggiungere la cima.