Un angelo alla ricerca

Sabato 10 Giugno presso la Villa Pagani di Corbetta si terrà un evento al fine di raccogliere fondi per l'istituzione di una borsa di studio della Fondazione Umberto Veronesi per la ricerca scientifica nella lotta ai tumori intitolata ad Angelo Cicalase, caro amico e ricercatore dell'Istituto Europeo di Oncologia, prematuramente scomparso nel 2015. La giornata sarà suddivisa in tre grandi momenti, - MATTINA Torneo di calcetto 1° memorial Angelo Cicalese (presso il campo Sport Live - via della Stazione 17 - Santo Stefano Ticino) - POMERIGGIO Premiazione torneo di calcetto Esibizione Zumba fitness (Asd sport vita) Esibizione scuola ballo (Dream Factory) Esibizione arti marziali (Asd Sport Club Corbetta) Dimostrazione manovre di disostruzione delle vie aeree (Pediatria dell'Ospedale di Magenta) Laboratori di ricerca scientifica per i piu' piccoli Esperienza su una vera barca a vela Gonfiabili, animazioni e trucca bimbi. Premiazione concorso scuole "UnAngeloallaricerca" con IEO e Fondazione Umberto Veronesi - SERA baby dance per i più piccoli serata musicale con Drop2 e FBL Per tutta la durata dell' evento sarà presente un punto di ristoro e servizio bar.