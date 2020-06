Un anno di casa sollievo bimbi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Casa Sollievo Bimbi di VIDAS, il primo hospice pediatrico in Lombardia e uno tra i pochissimi in Italia, compie un anno. Era il 4 giugno 2019 quando Geku, il primo piccolo paziente, varcò la soglia insieme a mamma, papà e sorella. Da allora sono stati 37 i ricoveri effettuati, in alcuni casi della stessa famiglia, e sarebbero stati di più se l’emergenza Covid-19 negli ultimi tre mesi non avesse imposto di contingentare i nuovi ingressi. Casa Sollievo Bimbi, infatti, non solo accoglie i minori malati con le famiglie per accompagnarli con competenza e calore nell’ultimo tratto di vita insieme, ma offre anche ricoveri di sollievo e abilitazione in caso di gravi patologie. Questo per dare un tempo di riposo a quei genitori così provati dall’accudimento dei figli e una guida sicura alle mamme e ai papà che devono acquisire confidenza con complicati strumenti tecnologici indispensabili alla sopravvivenza dei figli. Per celebrare il primo importante compleanno di Casa Sollievo Bimbi giovedì 4 giugno dalle ore 21 VIDAS organizzerà #PRESENTE, una diretta streaming straordinaria sui suoi canali Facebook e Youtube. Un titolo che è anche un grido di battaglia, perché VIDAS c’è sempre e assiste i malati inguaribili e le loro famiglie da quasi 40 anni per garantire loro proprio il diritto al presente, l’unica dimensione temporale in cui è importante esistere, con qualità e dignità, fino alla fine. Tanti gli amici di VIDAS che parteciperanno all’evento, tra gli altri Petra Loreggian, Debora Villa, Ale e Franz, Fabio Volo, Paolo Jannacci, Alberto Fortis insieme al presidente, Ferruccio De Bortoli, al direttore socio-sanitario Giada Lonati, agli operatori, alle famiglie e ai volontari. Casa Sollievo Bimbi rappresenta un modello a livello nazionale perché, oltre a coniugare residenzialità e domiciliarità, si impegna a fare rete con le diverse strutture sanitarie coinvolte nel percorso di cura dei piccoli pazienti garantendo la continuità assistenziale e ponendosi come punto di riferimento per le famiglie. L’hospice pediatrico di VIDAS è un edificio green e a basso impatto, sviluppato su sei piani, in via Ojetti 66 a Milano. Comprende sei mini appartamenti, oltre a un day hospice pediatrico con ambulatori, studi medici, palestra e spazi per attività di svago e gioco. L’equipe che lavora al suo interno è composta da sei infermieri, sei operatori socio-sanitari, un coordinatore infermieristico, un medico responsabile, tre medici, un fisioterapista, uno psicologo, un educatore, un assistente sociale, un logopedista, un dietista. Poi ci sono i volontari. VIDAS ha realizzato Casa Sollievo Bimbi interamente con fondi propri grazie al contributo, piccolo o grande, di oltre 25mila donatori. Una struttura che non c’era e che mancava: in Lombardia, infatti, sono circa 1.200 all’anno i minori che necessitano di cure palliative, 30mila in Italia.

