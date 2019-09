Un corso sulle nuove modalità di lettura offerte dal digitale per chi è a rischio di digital divide

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Leggere e-book con il proprio tablet o smartphone è semplice e apre un mondo di nuove possibilità per tutti. Da anni Fondazione LIA, nell’ambito di diversi progetti finanziati, è impegnata nella formazione di diversi pubblici sul tema della lettura digitale accessibile: persone con disabilità visiva, persone anziane, ragazzi, operatori culturali, bibliotecari. Grazie alla collaborazione della piattaforma di prestito bibliotecario MLOL e della Biblioteca Venezia, a settembre parte un nuovo corso LIA pensato per chi è più a rischio di digital divide, come le persone anziane. Guidati da formatori specializzati in editoria digitale, i partecipanti scopriranno gli strumenti e le possibilità aperte dalla lettura digitale in tutte le sue forme, anche in termini di accessibilità. I corsi di formazione sono stati organizzati da Fondazione LIA nell’ambito di «MiCA – Milano per la Cultura Accessibile», un progetto con cui LIA sta realizzando in questi mesi una serie di attività mirate a promuovere la cultura dell’accessibilità nella città di Milano, grazie al contributo di Fondazione Cariplo. PROGRAMMA I corsi si terranno il 18 e 20 settembre, dalle 10.30 alle 12.30, presso la Biblioteca Venezia di Milano. Ai partecipanti ai corsi sono richiesti una conoscenza di base dei dispositivi mobili, ma soprattutto passione per la lettura e desiderio di imparare a leggere anche attraverso nuovi strumenti. INFO E ISCRIZIONI La partecipazione al corso è gratuita. Il numero massimo di partecipanti è di 15 persone. Per ulteriori informazioni e iscriversi, scrivere a: c.bibliovenezia@comune.milano.it