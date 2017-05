"UN Giorno UN Festival": il 20 maggio 12 ore di musica ai Giardini in Transito

Sabato 20 maggio ai Giardini in Transito Lea Garofalo, in occasione di Piano Milano City 2017, arriva UN Giorno UN Festival, la manifestazione che porta concerti, intrattenimento ed esposizioni, a costo zero.

A partire dalle 16 si alternano al pianoforte: Giovanni Fabiani (Bach, Skrjabin), Massimo D'Alessio (D'Alessio, Einaudi) e Avedis Özdemir (Özdemir, Einaudi, Glass). Dopo le 20:30 poi, è la volta di Buck Curran w/ Adele H, Sycamore Age e di AltrA, con il suo deejay set.

Nel giardino anche videoinstallazioni, fotografie, sculture, disegni, illustrazioni, giocoleria e un mercatino.