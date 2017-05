Un giorno un festival

L'associazione no-profit Altra Generazione, nata con lo scopo di aiutare giovani artisti e musicisti a promuoversi, organizza un originale Festival multiperformativo della durata di 12 ore, in grado di coniugare musica live (dal pianoforte al djset di musica elettronica passando per il rock), video-installazioni, scultura, pittura, fotografia e giocoleria. Il tutto avrà luogo nella splendida cornice del Giardino Lea Garofalo in Piazza Baiamonti, dove verranno anche offerti cibarie e bevande per tutta la durate dell'evento e dove si potrà anche partecipare ad un mercatino solidale. Il programma completo è consultabile al seguente link Facebook: https://www.facebook.com/events/1673307349630756/