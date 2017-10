Spettacolo di solidarietà con e di Paolo Ruffini, Un grande abbraccio, sulla vita, e sulla felicità messa in scena da una compagnia di attori con la sindrome di down. Uno spettacolo per aiutare la terapia intensiva della clinica de marchi di Milano.

14 novembre ore 21 Teatro della Luna Milano.



Info www.salvagenteitalia.org



whatsapp 3440691479