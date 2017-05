Un grande concerto per l’europa: Zubin Mehta dirige la sinfonia n. 9 di Beethoven in Duomo

Sabato 3 giugno 2017 ore 21.00 Duomo di Milano "CONCERTO PER L'EUROPA" Ludwig van Beethoven Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo diretti da Zubin Mehta Julianna Di Giacomo, soprano Lilly Jørstad, mezzo-soprano Burkhard Fritz, tenore Liang Li, basso-baritono Ingresso libero fino a esaurimento posti a partire dalle ore 20.15 "Apoteosi di una visione universale di fratellanza e liberazione da quanto opprime l'uomo, dove la musica si staglia fra i versi di Schiller, sui quali intervenne lo stesso Beethoven, che ampliò il testo dell'ode originaria del poeta; il messaggio più profondo, oggi più che mai attuale, narra la vittoria dello spirito contro il terrore". Con queste parole, il Maestro Zubin Mehta presenta il magnifico Inno alla Gioia che eseguirà nella cornice del Duomo di Milano sabato 3 giugno 2017 alle ore 21.00, dirigendo l'Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo. Uno dei lavori più conosciuti del repertorio sinfonico di Ludwig Van Beethoven, la Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125, richiamerà i valori forti della vita e riaffermerà il valore dell'accoglienza in una straordinaria serata aperta a tutti, offerta dalla Veneranda Fabbrica del Duomo alla città. L'idea di una circostanza che unisse Milano e Napoli è nata durante il grande evento di Expo Milano 2015, quando le sapienti mani degli artigiani della Fonderia Nolana Del Giudice hanno forgiato la copia della Madonnina che ha accolto i visitatori dell'Esposizione: è stato dunque impossibile non immaginare un momento successivo per celebrare quest'incontro nel solco del linguaggio universale della musica che unisce e che parla al cuore di tutti. Un entusiasmo nello stare insieme che oggi la Fabbrica ed il Teatro di San Carlo intendono richiamare e portare lontano, fino in Europa, facendo risuonare un gioioso inno alla pace fra le volte del Duomo di Milano, che sin dalle sue origini, fu il primo grande cantiere dell'identità europea, luogo di incontro e di dialogo tra saperi e maestranze provenienti da ogni Paese del continente. Milano e Napoli, due tra le più importanti identità culturali italiane, saranno così unite da un ponte ideale: un legame non scontato in un questo delicato momento storico, per unire energia e passione in un progetto che rimarrà indimenticabile nella storia della musica e delle due città. Il concerto sarà dedicato al Direttore della Veneranda Fabbrica del Duomo Prof. Gianni Baratta, scomparso lo scorso 23 marzo, che fino all'ultimo ha fortemente voluto la realizzazione di questo evento. L'ingresso sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti dalle ore 20.15. Non è necessaria alcune prenotazione. Si consiglia la puntualità, data l'alta affluenza prevista.

