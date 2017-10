Un lungo fiume amaro - Grecia 1967 - Cipro 2017

1967: I MILITARI PRENDONO IL POTERE IN GRECIA. 2017: CIPRO NE PAGA ANCORA LE CONSEGUENZE. 50 anni fa i militari presero il potere in Grecia: una dittatura feroce che la Realpolitik occidentale ignorò a lungo.

Indebolita dalla crisi economica e combattuta con coraggio dalla resistenza interna, la giunta dei colonnelli cadde quando, a seguito di un fallito golpe greco a Cipro, i turchi invasero l'isola. In questi decenni la democrazia greca si è rivelata solida, nonostante le difficoltà. Ma Cipro è rimasta divisa ed è una ferita nel cuore dell'Europa. Lo racconteremo in un reading di Valeria Palumbo, con Sonia Grandis, Valeria Palumbo, Paola Salvi. Musiche dal vivo di Carlo Rotondo e Federico Almaviva. In collaborazione con l'Istituto Lombardo di Storia Contemporanea