"Un mare di divertimento": dal 27 al 28 maggio al Museo della Scienza bambini e adulti al timone (virtuale)

Sabato 27 e domenica 28 maggio il Museo della Scienza presenta Un mare di divertimento, una due giorni che permette ad adulti e bambini di provare a condurre una barca a vela o manovrare virtualmente una grande nave in porto.

In programma: incontri sul carteggio nautico, un'esibizione di live painting incentrata sul sottomarino Toti (28 maggio 10-11 e 14:30-17:30), laboratori ispirati alle avventure di Ulisse per i bambini più piccoli, storie della navigazione, un simulatore di vela per i bambini più grandi e uno della Marina Militare per gli adulti.

Di seguito tutte le attività previste:



Pronti a partire

Per bambini da 6 a 12 anni

Sabato 27 ore 1430, 15.30, 16.30 e 17.30; domenica 28 ore 11, 12, 14, 15, 16 e 17

Nodi, realizzazione di una piccola barca a vela e manovre per governare una barca. A cura di Lega Navale Italiana Sezione di Milano.



Rotte da trovare

Per adulti e ragazzi da 13 anni

Sabato 27 ore 14.30, 15.30, 16.30 e 17.30; domenica 28 ore 11, 12, 14, 15, 16 e 17

Carte nautiche, bussola, compasso e goniometro per imparare a orientarsi. A cura di Lega Navale Italiana Sezione di Milano.



Il viaggio di Ulisse

Per bambini da 2 a 3 anni con la partecipazione di almeno un adulto accompagnatore

Domenica 28 ore 10, 12 e 16

I viaggi di Ulisse ispirano un laboratorio di espressione teatrale e movimento danzato. A cura di Virginia Ruth Cerqua.



Tutti a bordo, si salpa!

Per bambini da 3 a 6 anni con la partecipazione di almeno un adulto accompagnatore

Sabato 27 ore 14.30 e 16.30; domenica 28 ore 10, 12, 15 e 17

Storie delle grandi navi del Museo e segreti raccontati da un vecchio lupo di mare.



Marinai per un giorno - i.lab Viaggi per mare

Per bambini da 3 a 6 anni con la partecipazione di almeno un adulto accompagnatore

Sabato 27 ore 15.30 e 17.30; domenica 28 ore 11, 14 e 16

Si viaggia per il mare come l'equipaggio di un'antica caravella.



Tubi del vento – Tinkering Zone

Per bambini da 8 anni e adulti

A ciclo continuo senza prenotazione

Sabato 27 dalle 14.30 alle 18; domenica 28 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Esplorazione dell’aerodinamica e delle sue regole.



Simulatore di navi

Per bambini da 8 anni e adulti

A ciclo continuo senza prenotazione

Sabato 27 dalle 14.30 alle 18; domenica 28 dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18

Avventure con il simulatore aeronavale della Marina Militare, disponibile per tutti i dispositivi mobili. A cura di Marina Militare Italiana.



Sulle orme di un artista

Per bambini da 6 anni e adulti

Attività a ciclo continuo senza prenotazione

Domenica 28 maggio dalle 11 alle 13

Arte del disegno applicata a sottomarini, navi e barchette. A cura di Orma Il Viandante.