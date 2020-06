Un mercatino per aiutare chi ha piu' bisogno

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

RITORNA IL NOSTRO APPUNTAMENTO CON LO SHOPPING SOLIDALE Un mercatino per aiutare chi ha più bisogno Abiti, biancheria per la casa, oggettistica, libri… nuovi e di seconda mano Giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno dalle 16 alle 21 Per garantire la sicurezza di tutti è necessaria la prenotazione Milano, Opera Cardinal Ferrari in via Boeri 3 Dopo mesi d’isolamento e chiusure, con l’inizio dell’estate, ripartono i mercatini all’aperto presso la sede dell’Opera Cardinal Ferrari, in via Boeri 3 a Milano: per quattro giorni, da giovedì 25 a domenica 28 giugno, tutti i pomeriggi, dalle 16 alle 21, potrai trovare tante cose belle e utili, cose che da sempre desideravi. Divertiti a cercare godendoti il fresco del nostro giardino! La storica organizzazione milanese che dal 1921 quotidianamente accoglie e sostiene persone in difficoltà e senza dimora anche durante il lockdown ha continuato la sua missione e grazie ai volontari e ai dipendenti ha potuto garantire un pasto caldo e qualche ora di svago e riposo a chi non poteva restare a casa perché una casa non ce l’aveva. Adesso finalmente, con le dovute precauzioni, possiamo offrirvi nuovamente i nostri mercatini, complice un grande spazio all’aperto, in cui verranno allestiti accessori e capi di abbigliamento da donna, uomo e bambino, libri, biancheria per la casa con meravigliose lenzuola e tovaglie ricamate a mano, servizi di piatti delle migliori fabbriche di porcellana, vasi, bicchieri, giochi per bambini e tanto altro nuovo e di seconda mano con la possibilità di “scovare” occasioni speciali come abiti firmati nell’angolo dedicato al vintage. Per rispettare però le regole anti-Covid e garantire a tutti la giusta sicurezza, è necessario prenotare scrivendo a comunicazione@operacardinalferrari.it o andando sul sito dell’Opera www.operacardinalferrari.it o cliccando il link shorturl.at/ajCFL indicandoci in quale giorno e orario vorrai venire e con quante persone, così eviterai di fare noiose file e potrai goderti in pace la tua ricerca di cose belle! L’iniziativa è aperta a tutte le persone che desiderano compiere un gesto di cuore verso le persone più in difficoltà con un occhio anche all’ambiente, incentivando il riuso e contrastando lo spreco. Passaparola! www.operacardinalferrari.it Per informazioni Anna Fabbricotti 393 0029587 comunicazione@operacardinalferrari.it