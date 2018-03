"Un soffio di primavera": il 3 e il 4 marzo a Villa Necchi torna il mercato di fiori

Un soffio di primavera, la mostra-mercato floreale organizzata dai FAI, tornerà nella meravigliosa cornice di Villa Necchi sabato 3 e domenica 4 marzo.

Ad aspettare i visitatori una selezione di 30 vivaisti con le rispettive collezioni di piante e fiori, allestite nel giardino e negli interni della Villa. Oltre a fiori e piante, saranno esposti anche arredi, attrezzi per il giardinaggio e stampe tematiche. Sarà inoltre possibile prendere parte a presentazioni di libri, incontri e lezioni pratiche di potatura. Per i più piccoli, poi, sono in programma laboratori creativi di "caccia al fiore" e fiori di carta.

Tra le piante in mostra per questa edizione: primule, arbusti ed erbacee perenni di fioritura tardo invernale e primaverile precoce, piante aromatiche, rampicanti, rose a radice nuda, bulbose, cactacee e agrumi.