L'ASSOCIAZIONE FAUSTINO PUGLIESE con la gentile collaborazione di Alessandra Sarno, Alessandro Sansone, Andrea Bove, Enzo Limardi, Bussoletti, Francesca Tourè, dj Gerry Pulci, Gianluca Fubelli, Giorgio Centamore, Mary Garret, Nando Timoteo, Savino Cesario ti invita all'evento benefico UN SORSO DI VITA presso La Salumeria della Musica, via Pasinetti 4 Milano alle ore 20:00 Tra danza, musica e cabaret durante la serata verranno sorteggiati 4 dipinti dell'artista Maria Suppa. L'INGRESSO è GRATUITO con DONAZIONE LIBERA! Il ricavato delle donazioni per assistere all'evento e per il sorteggio delle opere sarà devoluto totalmente alla VIDAS per il PROGETTO CASA SOLLIEVO BIMBI, hospice pediatrico che sta sorgendo in via Ojetti 66 a Milano. NON MANCARE!! AIUTACI AD AIUTARE!! ❤️ Info su www.faustinopugliese.it Pagina Fb ASSOCIAZIONE FAUSTINO PUGLIESE - GUERRIERO NELLA LOTTA CONTRO IL CANCRO.