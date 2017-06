Un tour alla Dellera e De Rubertis live a Milano

Prima data milanese per il duo Dellera e De Rubertis. Venerdì 9 giugno si esibiranno al Chiostro Bistrot (Corso di Porta Ticinese, 95) di Milano. L'inizio dell'evento è previsto per le ore 21.00. Sono anni che sotto varie forme Dellera e De Rubertis collaborano artisticamente, condividendo palchi, note e parole. Dopo la scintilla scoccata tra i due sul palco del MArteLabel Fest, la decisione di portare in giro per la penisola uno show intenso e particolare, in cui ognuno possa liberare l'energia della propria scrittura e potenziarla. Uno spettacolo iniziato lo scorso 20 ottobre e che ha percorso tutta la penisola, in occasione della ristampa in vinile dei loro ultimi album pubblicati con MArteLabel: "Stare bene è pericoloso" di Dellera con una copertina del designer milanese Edoardo Steiner e "L'universo elegante" di De Rubertis con il progetto grafico dell'artista Charlie Davoli. Questa reciproca contaminazione sonora ha fatto sì che i due artisti si chiudessero in studio per lavorare al loro primo Ep insieme, in uscita entro fine anno. Dellera Autore, cantante e polistrumentista. Inglese d'adozione, respira per oltre 10 anni la scena musicale anglosassone ed internazionale. Ritornato in Italia nel 2006 diventa membro degli Afterhours con i quali realizza tre Tour americani, compone e registra l'album "I Milanesi ammazzano il Sabato" e vince al Festival di Sanremo il premio della critica nel 2008. Si distingue come protagonista di collaborazioni con artisti tra i quali Dente, Il Genio e Calibro 35 con i quali registra una rivisitazione de "l'Appuntamento" di Ornella Vanoni ed singolo "Il Beat Cos'è" che per 5 settimane si posiziona al N° 1 della Indie Musik Like e per 5 mesi nella top five diventando il terzo singolo del 2010 per la Indie Musik Like. A settembre 2010, dopo un bellissimo concerto al MArteLive, l'incontro con Giuseppe Casa e pochi mesi dopo la firma di un contratto di management con l'etichetta discografica nata appunto dal Festival, MArteLabel, con cui nell'ottobre del 2011 pubblica l'album "Colonna Sonora Originale" ricevendo un consenso di critica al di la di ogni aspettativa. "Il motivo di Sima", primo singolo dell'album entra in programmazione sulle principali radio italiane posizionandosi per oltre tre mesi nella Top Ten della Indie Musik Like salendo fino al 3° posto. Nel gennaio 2012 "Il Tema di Tim & Tom" è scelto per aprire il video della sfilata Men FW 2012/2013 di Ermenegildo Zegna e, per la prima volta, viene offerto il palcoscenico internazionale dell'alta moda alla musica di un'artista indie italiano. Nel mese di marzo DELLERA registra "Effetto Notte" un film studio Live dell'album al quale prendono molti nomi dello scenario Indie italiano con artisti quali: Giovanni Gulino (Marta sui Tubi), Diego Mancino, Dente, Calibro35, Rodrigo d'Erasmo, Enzo Moretto (A Toys Orchestra), Gianluca de Rubertis (Il Genio). Ad aprile 2012, insieme agli Afterhours pubblica il nuovo disco "Padania". Nello stesso anno si aggiudica il premio Miglior Voce 2012 KeepOn, il premio assegnato dai direttori artistici dei Live Club del circuito KeepOn. Poco dopo esce il secondo singolo "Le Parole" che immediatamente entra nella Top Ten della Indie Music Like per oltre due mesi. Dellera risulta il quarto artista più programmato della Indie Musik Like per l'anno 2011/2012. Nel mese di settembre 2012 "Colonna Sonora Originale " viene votato dalla giuria del Premio Tenco come finalista per la migliore opera prima dell'anno. A settembre 2014 esce il primo singolo "Ogni cosa una volta" che anticipa il secondo album da solista; il brano, contenuto nella colonna sonora del nuovo film di Pierfrancesco Favino, "Senza nessuna Pietà", viene presentato al Festival di Venezia. Ad ottobre l'artista è ospite del programma di Radio Rai di Serena Dandini "Stai Serena" dove presenta il singolo in acustico. A dicembre esce il singolo e title track che anticipa l'album in uscita a gennaio, "Stare bene è pericoloso" che entra subito in air play ed è in programmazione su Radio1, Radio2, Isoradio, Radio Marte, Capodistria, Radio In Blu, Radio Lombardia. Dopo un primo tour lo scorso autunno, il duo ha ripreso ha calcare i palchi in quindici date che stanno attraversando la penisola. Da questa esperienza la decisione di chiudersi in studio per lavorare ad un primo lavoro insieme. Gianluca De Rubertis Gianluca De Rubertis nasce a Lecce nel 1976. Nel 2001 fonda, assieme alla sorella Matilde, a Riccardo Schirinzi e Giancarlo Belgiorno, gli Studiodavoli, che vincono l'Arezzo Wave festival 2002 e nel 2003 firmano per Recordkicks con cui pubblicano "Megalopolis" (2004) e "Decibels for dummies" (2006), imponendosi sin da subito come band unica in Italia per suono, stile e riferimenti. Nel 2006 De Rubertis si trasferisce a Milano e inizia la collaborazione con Alessandra Contini, con la quale fonda la band Il Genio. La scalata alla ribalta per questa nuova formazione è rapidissima: nel 2007 i due vengono contattati dalla storica etichetta Cramps e il primo album omonimo esce nel marzo del 2008. Contemporaneamente, grazie all'immagine ricercata del duo e all'enorme curiosità destata dal singolo "Pop porno", Il Genio si affaccia prepotentemente anche al mondo delle riviste di costume e di moda. A Settembre la band vince il premio Indie Music Like 2008 mentre il mese successivo la Universal Music Italia acquisisce l'album in licenza, preparando una nuova ristampa del disco che esce a Novembre. Anche il 2009 si presenta un anno ricchissimo di appuntamenti live, durante il quale si consolida l'interesse dei media, che confermano Il Genio come uno dei gruppi rivelazione degli ultimi anni. Terminato il tour, nel febbraio 2010 viene registrato il nuovo album "Vivere negli anni 'X" che esce nel Giugno 2010. In Ottobre viene pubblicata la compilation "Romanzo Criminale - il CD", che vede la partecipazione de Il Genio con il brano "Roberta". Nello stesso mese viene realizzato il video del secondo singolo, "Tahiti Tahiti", che entra subito in rotazione su Radio Deejay e sulle principali televisioni musicali. Nel frattempo l'artista lavora al suo disco solista "Autoritratti con oggetti", che esce il 28 marzo 2012. In questo disco De Rubertis mostra al pubblico il lato più personale e cantautoriale di sé, con dodici tracce intense e densamente arrangiate. All'album collaborano tra gli altri Dellera, Rodrigo D'Erasmo ed Enrico Gabrielli. Le reazioni della critica di settore sono eccellenti e il disco viene molto bene accolto. In un fitto tour De Rubertis porta in tutta Italia, tra il 2012 e il 2013, uno show elegante e pregno di significati testuali e musicali. Nel frattempo collabora alla realizzazione degli ultimi due album di Federico Fiumani, "Niente di serio" (2012) e "Preso dal vortice" (2013). Il 2013 è anche l'anno in cui, assieme ad Alessandra Contini, ritorna a scrivere nuove tracce per il terzo album de Il Genio che esce in dicembre con il titolo "Una voce poco fa", per l'indie label EgoMusic. Il nuovo album, rilasciato solo in formato digitale, contiene il cliccatissimo "Bar Cinesi". Il tour è fittissimo, e Il Genio si circonda per l'occasione di due nuovi musicisti, Alessandro Deidda (Le Vibrazioni) e Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso). Nel maggio 2015 entra in contatto con MarteLabel, già etichetta di Dellera e Nobraino, sotto la cui egida e con il sostegno di "Puglia Sounds Record 2015" - REGIONE PUGLIA esce il suo secondo album da solista: "L'universo Elegante". Dodici canzoni per un pop sapiente e colto che si intreccia a parole argute, su di un tappeto musicale che giunge dritto al cuore dell'ascoltatore. Tra le featuring dell'album, Amanda Lear e Mauro Ermanno Giovanardi. La collaborazione con Amanda Lear va oltre la canzone "Mai più", contenuta nel disco "L'universo Elegante", ripetendosi anche nel nuovo singolo di De Rubertis: "Prima del tuo cuore", brano contenuto nella ristampa in vinile de "L'universo Elegante", pubblicato nel 2016 da MarteLabel. 