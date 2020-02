Un viaggio nel cervello alla ricerca della coscienza

Anche quest’anno si rinnova il consueto appuntamento con le neuroscienze promosso e organizzato da Progetto Itaca Milano, Associazione di volontari per la Salute Mentale (www.progettoitacamilano.org), che si terrà al Centro Congressi Confcommercio – Sala Orlando, in Corso Venezia 47.

Ospite e relatore di questa edizione sarà il Professore Marcello Massimini, che ci accompagnerà nella scoperta di come l’evoluzione delle neuroscienze sta modificando la pratica psichiatrica, psicoterapeutica e il concetto di inconscio.

Progetto Itaca con Incontri con la scienza sostiene la conoscenza e la diffusione dei progressi delle neuroscienze, sempre più essenziali per la comprensione delle psicopatologie. Sostiene il diritto di una corretta informazione e divulgazione, in grado di combattere lo stigma e la paura ancora legate alla Salute Mentale.



Per informazioni e prenotazioni: info@progettoitaca.org - 02.62695235