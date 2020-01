Un weekend divertente all'insegna dell'arte per tutti

Ritornano le attività per famiglie e bambini del weekend a cura di LopLop, associazione culturale a mare culturale urbano.

Sabato 11 gennaio: ore 10:30 - 11:30 ATELIER DI FAMIGLIA laboratorio per famiglie con bambini dai 1 ai 3 anni GUARDA FUORI!Lettura animata e laboratorio creativo a tema.

Ore 12:00 - 13:00 Cucina e Gusta laboratorio di cucina per famiglie. Galette des Rois, in Francia il dolce da re. La Galette des Rois è un tipico francese che nasconde un gioco! All’interno della torta è nascosta una fava secca (o un fagiolo), il fortunato che la trova diventa il re della giornata.

Domenica invece dalle ore 10.30 - 11.15 e 11.30 -12.30 DANZANDO CON LA MIA TRIBÙ, laboratorio di danza per famiglie con bambini da 0 a 4 anni primo turno e dai 5 ai 10 anni il secondo turno.

Dopo pranzo, dalle 14.00 alle 18.00 I LABORATORI DELLA DOMENICA laboratorio didattico per bambini dai 3 anni Giochiamo a metterci in posa! Partendo dalla visione di alcune celebri opere, esamineremo le pose dei personaggi e li imiteremo per impararne le posizioni. Giocheremo poi a posare e a ritrarci e proprio come fanno veri pittori!

Prenotazioni:e informazioni costi loplop@maremilano.org

Maggiori informazioni: https://www.facebook.com/events/1031487917200814/