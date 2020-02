Una delle sedi storiche Douglas cambia volto e contenuto: vieni a scoprire i nuovi servizi e i nuovi brand

La storica profumeria Douglas, di Corso Buenos Aires 1 (Porta Venezia-Milano) cambia volto e contenuto: diventa flagship store e si arricchisce di nuovi servizi da offrire alla propria clientela e acquisisce nuovi brand in esclusiva.

I brand sono suddivisi in categorie per rendere la buyer experience più immediata: al piano terra si trova il mondo skincare, messo in evidenza dal colore bianco dove spiccano nuove esclusive tra cui Dermacosmetics e One.Two,Free!, al centro, invece, una postazione dedicata ai “trend brands”, come il nuovo #Innerbeauty. Proseguendo c’è l’area dedicata al make-up, che si distingue per le sue tonalità nude e propone, propone, tra i vari brand, Lime Crime.

Il piano -1, invece, è interamente dedicato alle fragranze dove, il nuovo Bar Fragrances, offrirà ai clienti la possibilità di scoprire e provare alcune delle più esclusive fragranze di nicchia.

In occasione del restyling, il flasgshipstore inaugura al suo interno la Beauty Lounge, 45esima in italia, per offrire alle consumatrici un’esperienza di bellezza a 360 gradi, con trattamenti per viso e corpo, consulenze personalizzate e, in aggiunta, un’area completamente riservata alla parte nails.

I trattamenti offerti nelle Beauty Lounge sono: Skincare viso, Skincare corpo, Pulizia viso, Eyebrow bar, Depilazione.

All’interno, invece, dell’area nails e make-up, sono disponibili i seguenti servizi: Nail bar e Make-up.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

In occasione dell’Opening, il 13 febbraio, sarà organizzato uno “Champagne Party”, in partnership con Yves Saint Laurent, che coinvolgerà gli ospiti con un DJ set di Valentina Pegorer, influencer e attrice in “The Comedians” su Sky, oltre a ex volto di Occupy Deejay. Durante la durata del party, un gruppo di beauty influencers – tra cui Nicole Mazzocato, Rosa Perrotta, Martina Luchena e Natalia Paragoni – animerà la serata.