Una domenica con vidas: programma della xx giornata nazionale delle cure palliative

Domenica 10 novembre, dalle 16.00 alle 21.00, Casa Sollievo Bimbi di Casa Vidas apre le porte ai cittadini per festeggiare con musica, spettacoli e tanto altro la Giornata nazionale delle cure palliative (11 novembre).

Giunta alla XX edizione, la Giornata invita a soffermarsi sul diritto di ogni persona malata a essere accompagnata nel suo ultimo tratto di vita senza sofferenze fisiche e psichiche, ed è quindi un grande momento di festa e di pienezza della vita che Vidas ha scelto anche quest’anno di condividere offrendo un ampio programma domenicale tutto in Casa Sollievo Bimbi.

Aprono alle 16 i Cosmo Quintet, con un concerto di presentazione del loro inedito secondo disco: l’appuntamento è parte del ricco programma del festival JazzMe (https://jazzmi.it/en/).

A seguire, lezioni aperte di yoga per grandi e piccini, di e massaggio shiatsu e, a chiusura del pomeriggio, le storie delle Human Libraries dei volontari di Vidas.

Alle 18 Ferruccio de Bortoli, presidente Vidas, presenterà il libro Una spa per l’anima (ed.Mondadori). Come prendersi cura della vita con i classici greci e latini, con l’autrice, Cristina Dell’Acqua. Aperitivo a offerta preparato dai volontari Vidas chiuderà la serata.