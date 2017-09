"Una domenica in musica": il 24 settembre concerto benefico alla Palazzina Liberty

Domenica 24 settembre alla Palazzina Liberty si terrà Una domenica in musica, il concerto benefico in compagnia del pianista Raul Sunico.

L'artista suonerà musiche di O. Respighi, S. Rachmaninoff, F. Chopin, F. Liszt, R. Wagner, G. Gershwin, G. Verdi.

Il ricavato dell'evento, realizzato in collaborazione con il Consolato Generale delle Filippine, sarà devoluto a sostegno Banyat Bata, per difendere i bambini svantaggiati nelle Filippine. Per info e prenotazioni: info.assosodalis@gmail.com, 328 1197270.